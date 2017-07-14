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Появились фото с места нападения на туристов в Хургаде
Фото: Twitter
В Сети появились первые фотографии с места нападения преступника на туристов в Египте. В результате инцидента погибли двое туристов из Украины, одна россиянка получила ранения. Об этом сообщает портал LIFE.
Фото: Twitter
Всего при нападении ранения получили четыре человека. Известно, что жизни гражданки России ничто не угрожает, она получила поверхностные ранения. Информация о состоянии здоровья других пострадавших не поступала. Нападение произошло в одном из отелей Хургады. Преступник задержан. Полиция выясняет мотивы нападения.
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