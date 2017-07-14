"Нас не ищите": что произошло с задержанной в Турции россиянкой

Жительницу Саратовской области Светлану Уханову, ее двоих детей и гражданского мужа задержали в Турции за попытку нелегально попасть в Сирию. Семью отправили в миграционную тюрьму города Антакья по обвинению в намерении присоединиться к террористам. "Комсомольская правда" узнала, как Светлана Уханова, примерная жена и мать, превратилась в радикальную мусульманку.

Как оказалось, родные искали Уханову около месяца. Организатором поисков стал ее бывший муж. По его словам, женщина обманом увезла с собой их общую дочь Лизу и не выходила на связь. Помогал мужчине его отец Валерий Уханов. По словам бывшего свекра девушки, она в последнее время «очень сильно изменилась». Она приняла ислам и «увлекалась радикальными течениями» религии, из-за чего в итоге они расстались с мужем.

Как отмечает «Комсомольская правда», взгляды Ухановой изменились четыре года назад, а до этого она была «веселой девушкой». В брак она «вступила очень рано и по любви, а уже в 18 лет родила от мужа Сергея дочку Лизу». «Когда мы жили вместе, я ничего плохого про нее не могла сказать. Ребенок был ухоженный, жили нормально. Никогда никаких конфликтов не возникало. Мне кажется, она человек ведомый, поддающийся чужому влиянию. Это и сыграло с ней злую шутку», - заявила бывшая свекровь Светланы Татьяна Уханова.

«Она отказалась от телевизора, от компьютера, перестала водить ребенка в садик, чтобы тот не общался с другими детьми», - подчеркнул Уханов-старший. Он добавил, что на заставках в соцсетях у нее появились вооруженные люди. Через некоторое время, женщина исчезла вместе с детьми. Ее гражданский муж написал родственникам Ухановой сообщение с просьбой: "Нас не ищите". Однако в итоге члены семьи россиянки все же нашли ее в Турции и попытались забрать внучку, но местные правоохранители не дали на это разрешения.

В ситуации разбирается посольство России в Турции. Пресс-атташе посольства Александр Лешуков заявил, что турецким властям направлен запрос для выяснения судьбы россиян.