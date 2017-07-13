Адвокат Полонского рассказал подробности освобождения бизнесмена

Адвокат бизнесмена Сергея Полонского — Славик Бросян — рассказал подробности освобождения своего клиента.

«Он был признан виновным по ст.159 п.4 «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», которая постановлением Конституционного суда была признана неконституционной», — приводит kp.ru его слова.

Он отметил, что на тот период, когда имели место быть события, которые инкриминированы бизнесмену, данная статья действовала.

«Поскольку она смягчает положение обвиняемого, суд посчитал возможным применить эту статью. Потому что у нас закон, смягчающий наказание, имеет обратную силу. Он применил эту статью, а так как вышли сроки давности привлечения к уголовному преследованию по ней, Сергей Юрьевич и остальные обвиняемые были освобождены от уголовного преследования», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Полонский приговорён к пяти годам колонии по делу о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов в столице.