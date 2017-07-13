В Санкт-Петербурге задержан проектировщик стадиона на Крестовском острове Кшиштоф Поморски. Его обвиняют в распространении порнографии с детьми и животными. Об этом сообщает портал «Фонтанка»

Технический директор конструкторского бюро «ВиПС» был задержан по ордеру на арест, выданному Польшей. По версии следствия, предприниматель был заочно приговорён к лишению свободы в Польше в январе 2016 года. Задержание бизнесмена проходило в офисе компании в деловом квартале «Невская ратуша» в Дегтярном переулке. Предположительно, Поморски распространял порнографию в период с 2005 по 2009 годы.

Компания «ВиПС» также проектировала вторую сцену Мариинского театра.