Ульяновск уходит под землю из-за наводнения и движения грунта

В Ульяновске после наводнения появились огромные воронки. Дома разрушены, дорог нет, а жители города вынуждены вернуться практически в каменный век. Прячась под брезентовыми навесами, они готовят еду на кострах. При этом, по оценке геологов, город не выстоит на берегу Волги и десяти лет. Из разрушенного Ульяновска, пейзажи которого сейчас больше напоминают пост-апокалиптические картины - репортаж журналиста РЕН ТВ Александра Шикова.

Земля разверзлась, и Ульяновск стал похож на город, который только что пережил бомбежку. Метровые пробоины в асфальте, трещины, которые превращаются в ямы. Из-за сильных ливней и селей центр Ульяновска рушится, как песочный. Дома стоят на разломах грунта, которые постоянно увеличиваются.

"Мы тут брошены, у нас в холодильниках продукты портятся. Местные жители готовят еду на костре, нет ни света, ни воды – из-за селя разорвало водопровод. В опасной зоне остаются 80 домов, более 30 разрушены оползнем. И грунт постоянно проседает", - рассказывает местный житель Блинков Александр

Неожиданные провалы грунта уже привели к жертвам. Из-за дождей Волга поднялась и разрушает берега. 2 дня назад на этом пляже отдыхала семья. Внезапно сошел оползень, засыпав детей песком и глиной, девочку удалось спасти, 5-летний мальчик погиб. Следователи проводят проверку.

Вот так в центре города над пропастью висят гаражи – участок размыло селем. Три из них, что стояли с краю провались сразу, один гараж упал вместе с машиной.

Еще один гаражный кооператив почти ушел под землю, на участок обрушилась грязевая лавина. Машины пришлось откапывать. Таких очагов оползней геологи уже насчитали как минимум 20.

"Место находится на разломе между Волгой и Свиягой. На горе. И там внизу вполне могут течь реки, бить ключи", - делится информацией историк-краевед Сергей Петров

Огромный провал, который появился из-за ливней, открыл путь в подземный древний город. Загадочная яма находится на территории бывшего Симбирского Кремля в сквере Карамзина. Краеведы не исключают, что там могут находиться пороховые погреба или тайные ходы. Однако историческое открытие может стать началом катастрофы, говорят ученые. По их прогнозам, под землю может уйти и 200 – летний памятник Карамзину и сам Ульяновск едва простоит до 2025 года.

"Много ошибок в градостроении. Не нужно было строить тяжелые дома на обрыве. Далее, отсутствие берегоукрепительных работ", - отмечает историк-краевед Сергей Петров.

Разрушительный процесс впервые стал себя проявлять полтора года назад, но устранить его последствия городские власти так и не успели из-за новой стихии. Остановить подвижность грунта, учитывая, что впереди еще осенние дожди, теперь вряд ли удастся ремонтными работами. Решить эту проблему предстоит геологам.