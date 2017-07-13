На трассе Москва-Петербург произошло массовое ДТП

Жертвами крупного ДТП на трассе Москва — Санкт-Петербург стали три человека. Еще три человека получили ранения. Об этом сообщает портал LIFE.



На трассе М10 под Великим Новгородом возле населённого пункта Кузнецовка столкнулись три легковых автомобиля и три грузовика. Предположительно, авария произошла по вине погибшего водителя одной из легковых машин. Мужчина не соблюдал дистанцию с фурой.