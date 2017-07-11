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В Сирии погиб российский военный советник
В Сирии погиб российский военный советник Николай Афанасов. Военнослужащий скончался при миномётном обстреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оборонного ведомства России.
«В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник, капитан Николай Афанасов. Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», - заявили в ведомстве.
Афанасов посмертно представлен к госнаграде.
По официальным данным, за время российской антитеррористической операции в Сирии погибло 38 россиян. Москва ведёт борьбу с боевиками запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирии с 30 сентября 2015 года.
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