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"Я же тоже мент": расстрелявший людей под Таганрогом просил о пощаде
Фото: телеграм-канал MDK
В Сети появилось видео задержания сотрудника полиции, расстрелявшего под Таганрогом своих бывших жену и тестя. Мужчина просил о снисхождении. Ролик опубликовал портал LIFE.
«Я же тоже мент, вы чё, блин!» — возмутился полицейский.
В ходе задержания полицейский поинтересовался, что будет с его автомобилем. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего спустя несколько часов после инцидента. Женщина от полученных ран скончалась на месте, состояние пострадавшего мужчины оценивается как тяжёлое.
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