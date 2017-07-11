В Абхазии убили российского туриста

В Абхазии умер турист из России в результате ранения, полученного при нападении грабителей. Об этом сообщили в МВД. Как передаёт ТАСС со ссылкой на министерство, инцидент произошёл в районе села Ачандара Гудаутского района.

«Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли неизвестные, вооружённые ножом и автоматом, и потребовали денег. Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен, в результате чего скончался в больнице», — сообщили в МВД.

В настоящее время ведётся поиск преступников.

Ранее на Крите по неизвестным причинам умерла россиянка.