На видео попали последние минуты жизни «офисного стрелка»

Камеры видеонаблюдения зафиксировали события, которые предшествовали стрельбе в торговом центре на Алтуфьевском шоссе. Кадры опубликовал Telegram-канал ШОТ

На них запечатлены последние минуты жизни «офисного стрелка» и его жертвы. Запись демонстрирует, как мужчина поднимается в офис. Через несколько минут туда приходит женщина, между ними происходит ссора. Затем прозвучали выстрелы, и дверь открылась из-за падающего тела.

Одиннадцатого июля в офисном здании на северо-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу, в результате чего погибла женщина. В Следственном комитете заявили, что по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мужчина произвел серию выстрелов, затем покончил жизнь самоубийством.