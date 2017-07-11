"От чего умерли наши дети?": скандал в открытом Путиным перинатальном центре набирает обороты

По данным газеты, причиной гибели младенцев становились «обвитие пуповины вокруг шеи», «внутриутробный сепсис», а также «инфекционно-токсический шок».

«МК» отмечает, что после того, как стала известна статистика смертей, потерявшие своих детей родители устроили стихийный митинг у перинатального центра. Они требовали ответа на вопрос, почему на самом деле умерли их дети. Родители опровергли информацию о том, что дети рождались «недоношенные и больные», по их словам, «у многих был нормальный вес, и они прекрасно себя чувствовали».

За первые месяцы работы центра там родились 705 детей, в 60 случаях роды были преждевременными, 43 ребенка попали в реанимацию. По словам врачей, все это «в пределах нормы, в пределах статистической погрешности».

31-летняя москвичка Олеся Сафонова рассказала «МК», что оказалась в брянском центре случайно. Она приехала с мужем в этот город на новогодние праздники, но «неожиданно началась угроза выкидыша», и ей пришлось остаться в Брянске.

По словам женщины, врачи решили сделать кесарево сечение, когда у нее «уже вовсю шли схватки». Также, по ее мнению, врачи неправильно рассчитали ее вес, поэтому на нее не подействовал «эпидуральный наркоз». «Я орала от боли, умоляла посмотреть, что со мной не так. А мне отвечали, что такого просто не может быть, чтобы мне было так больно, что я все это выдумываю», - сказала она. Сафонова родила двойняшек, вес одной из них составлял два килограмма, другой - 2100, что нормально для двойни.

Через несколько дней одна из дочерей Сафоновой заболела. По словам женщины, сначала она нашла ребенка в детском отделении «перевернутую, на животе, во рту у нее бутылочка со смесью <…>, самое страшное, что ей эту бутылочку сунули в рот и просто ушли, забыли про ребенка». Во второй раз она увидела свою дочь, лежащей раздетой у окна. Затем девочку увезли реанимацию. Матери заявили, что у ребенка кишечные колики. На самом деле, как показало вскрытие, у нее началось двухстороннее воспаление легких.

Кроме того, по словам Сафоновой, у всех погибших в центре детей были обнаружены грибы кандида. «Мне сказали, что не исключено, что детям неправильно ставили диагнозы, кололи не теми антибиотиками. Но это все наши догадки. Правду покажет только расследование», - подчеркнула она.

«МК» отмечает, что в перинатальный центр было закуплено «последнее поколение медицинской техники, призванной выхаживать самые тяжелые патологии беременности». Причем почти все аппараты — отечественного производства. На встрече с президентом чиновники заявляли, что с такими технологиями статистика детской смертности практически упадет до нуля.