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Мощный пожар вспыхнул в Гамбурге
На востоке Гамбурга вспыхнул мощный пожар. Полыхает склад одного из автоцентров.
На востоке Гамбурга на складе одного из автоцентров вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает в Twitter пожарная служба города.
Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. На место прибыли полсотни пожарных и десятки единиц техники.
Пока власти не связывают возгорание с многочисленными акциями протеста против проведения G20.
Сегодня в Гамбурге открывается двухдневный саммит лидеров стран «Большой двадцатки». На время мероприятия обеспечивать безопасность в городе будут 20 тысяч полицейских. Несмотря на это в городе проходят множество акций протеста. Накануне демонстранты напали на местный автосалон с элитными машинами и сожгли десять автомобилей.
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