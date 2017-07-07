Мощный пожар вспыхнул в Гамбурге

На востоке Гамбурга вспыхнул мощный пожар. Полыхает склад одного из автоцентров.

На востоке Гамбурга на складе одного из автоцентров вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает в Twitter пожарная служба города.

Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. На место прибыли полсотни пожарных и десятки единиц техники.

Пока власти не связывают возгорание с многочисленными акциями протеста против проведения G20.

Сегодня в Гамбурге открывается двухдневный саммит лидеров стран «Большой двадцатки». На время мероприятия обеспечивать безопасность в городе будут 20 тысяч полицейских. Несмотря на это в городе проходят множество акций протеста. Накануне демонстранты напали на местный автосалон с элитными машинами и сожгли десять автомобилей.