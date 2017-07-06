На улицах Москвы появился новый вид мошенничества

На московских улицах появились новые мошенники, предлагающие купить прохожим «старинные» монеты. Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь под ником Tnargime Rǝnni.

По его словам, этот типа обмана рассчитан на обеспеченных и образованных горожан. К прохожему обращаются люди в форме строителей, рассказывают, что только что откопали монету и просят узнать в интернете ее стоимость.

Обычно оказывается, что речь идет о «раритетных» монетах, стоимость которых доходит до 40 тысяч рублей за штуку. Когда прохожий находит в интернете эту информацию, мошенники предлагают ему купить монету «за сколько есть», якобы потому что им не удастся продать ее за полную цену из-за отсутствия регистрации.

По словам Tnargime Rǝnni, на его глазах молодой человек был готов заплатить десять тысяч рублей за монеты. Однако их реальная стоимость составляла около 100-150 рублей, их можно купить в китайских интернет-магазинах. При этом юридически фальшивомонетничеством действия строителей якобы не являются.