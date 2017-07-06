В Томске прогремел взрыв

На электроподстанции в Томске произошел взрыв, оставивший четверть города без электричества. Об этом сообщает Life.

Инцидент произошел на Энергетической улице, где располагается местная электроподстанция МЭС Сибири. По данным издания, жители большинства районов Томска услышали «оглушительный хлопок». Рядом с местом взрыва сработали сигнализации всех автомобилей.

Причиной происшествия стало короткое замыкание, в результате которого взорвались масляные резервуары. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате случившегося без света остались около 150 тысяч абонентов.

В распоряжение Life попало видео, демонстрирующее огненный шар, который образовался после взрыва. С последствиями ЧП разбираются сотрудники подстанции.