В деле полковника Захарченко появились новые миллионы

«В ходе проведения обыска, который проходил 15 апреля 2017 года по месту жительства знакомой Виктора Захарченко Елены С., была изъята сумма денег в размере 3 млн рублей», - сказал собеседник. Он заметил, эти деньги не принадлежат Виктору Захарченко.

По словам источника, собственником квартиры является Елена С., которая в браке с отцом полковника Захарченко не состоит и ранее не состояла.

В свою очередь Елена подтвердила агентству, что изъятые деньги действительно принадлежат ей и намерена обратиться в суд для прояснения ситуации, а также чтобы узнать о возможности использования этих денег для возмещения ущерба «МИА-Банку» в рамках уголовного дела.

«Следователи изъяли мои деньги, меня с ВикторЗахарченко часто видели вместе, и, видимо, для следователей было достаточно этой информации, чтобы прийти с обыском и забрать их», - заявила она.

Адвокат Вадим Мышлявкин, представляющий интересы Виктора Захарченко, сообщил агентству, что «МИА-Банк» требует с его подзащитного 12,5 млн рублей. При этом, его подзащитный уже внес более 4 млн рублей для возмещения ущерба банку.

«Поймай меня, если сможешь»

Самые известные мошенники в истории

Отметим, Виктор Захарченко обвиняется в растрате или присвоении 4 млн рублей, которые он якобы получил в течение двух лет в виде зарплаты от «МИА-Банка», где фиктивно работал. Свою вину мужчина отрицает, а уголовное преследование связывает с попыткой давления на его сына – Дмитрия Захарченко

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Также в ходе обыска у него изъяли деньги в различной валюте на сумму 8,5 млрд рублей. Происхождение этих денег полковник объяснить не смог, позже он заявил, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Дмитрий Захарченко обвиняется по нескольким статьям УК, в том числе в получении взятки. Полковник был уволен со службы, а в конце прошлого года его делу был присвоен гриф «секретно».