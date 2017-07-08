Дипломаты России навестили в США задержанного Латвией россиянина

Дипломаты российского посольства в США навестили находящегося в месте предварительного заключения гражданина России Юрия Мартышева, передает РИА "Новости"

"Дипломаты посольства посетили находящегося в месте предварительного заключения в городе Александрия, штат Виргиния, российского гражданина Юрия Мартышева. Условия содержания нормальные", - отмечается в сообщении.

Представители России сообщили, что слушание дела Мартышева намечено на 14 июля.

"Ведется подбор адвоката, поскольку предыдущий защитник вынужден был подать на самоотвод из-за конфликта интересов", -добавили в посольстве.

Российские дипломаты "планируют и дальше оказывать необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий".

Ранее сообщалось, что посольство России в Вашингтоне назвало экстрадицию россиянина Юрия Мартышева из Латвии в США "очередным случаем похищения".