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Дадин заявил о своем задержании во время пикета у здания ФСБ в Москве
Оппозиционера Ильдара Дадина задержали возле здания ФСБ в центре Москвы во время одиночного пикета. Об этом он сам заявил агентству "Интерфакс".
"Меня задержали у здания ФСБ. В том здании, куда, предположительно, привезли Юрия Горского. Задержали меня за одиночный пикет", - сказал он.
По его словам, его везут в ОВД "Мещанское".
Дадин добавил, что его задержали в ходе пикета в поддержку националиста Юрия Горского, который был задержан ранее.
Ранее сообщалось, что Горский был задержан сотрудниками полиции и спецслужб возле здания Мосгорсуда.
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