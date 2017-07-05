Дадин заявил о своем задержании во время пикета у здания ФСБ в Москве

"Меня задержали у здания ФСБ. В том здании, куда, предположительно, привезли Юрия Горского . Задержали меня за одиночный пикет", - сказал он.

По его словам, его везут в ОВД "Мещанское".

Дадин добавил, что его задержали в ходе пикета в поддержку националиста Юрия Горского, который был задержан ранее.