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Под Петербургом сошел с рельсов пассажирский поезд

ЧП в Петербурге: пассажирский поезд сошел с рельсов
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В районе станции Ефимовская под Санкт-Петербургом пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает Life.
По предварительной информации, локомотив состава наехал на некое препятствие.
В вагонах в момент аварии находились 465 пассажиров. Информации о пострадавших пока нет. На место выехали экстренные службы.
По данным РЕН ТВ, речь идет о поезде, следовавшем из Воркуты в Петербург.
Станции Ефимовская расположена примерно в 300 километрах от Петербурга.
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