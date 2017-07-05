Под Петербургом сошел с рельсов пассажирский поезд

В районе станции Ефимовская под Санкт-Петербургом пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает Life.

По предварительной информации, локомотив состава наехал на некое препятствие.

В вагонах в момент аварии находились 465 пассажиров. Информации о пострадавших пока нет. На место выехали экстренные службы.

По данным РЕН ТВ , речь идет о поезде, следовавшем из Воркуты в Петербург.

Станции Ефимовская расположена примерно в 300 километрах от Петербурга.