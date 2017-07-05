Бизнесмен Владимир Щербаков покончил с собой в Лондоне

Российский бизнесмен Владимир Щербаков , которого в Госдуме называли «бенефициаром» кассовой реформы, найден мертвым в Лондоне. Об этом сообщает Republic со ссылкой на знакомого предпринимателя и его бывшего бизнес-партнера.

По словам одного из собеседников издания, Щербаков совершил самоубийство.

В лондонской полиции пока не смогли подтвердить смерть Щербакова.

В марте этого года Щербаков по запросу России объявили в международный розыск. Его заподозрили в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов.

Правоохранители считали, что Щербаков был руководителем этой группы, а помогал ему замглавы банка Константин Сергутин. Также следователи подозревали, что для преступной схемы Домрачев специально создал несколько фирм. Сообщалось, что компании закупали для ФГУП «Гознак» никелевый порошок и акриловую смолу, которые используются при производстве акцизных марок для алкоголя, в Сингапуре, но сначала поставляли их в страны Евросоюза , откуда по завышенной цене ввозили в Россию. Деньги, как говорили следователи, выводились в Сингапур под видом оплаты поставок через ряд московских банков.

При этом руководство Гознака заявляло об отсутствии ущерба и говорило, что довольно ценой и качеством товара.