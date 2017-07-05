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Бизнесмен Владимир Щербаков покончил с собой в Лондоне
Российский бизнесмен Владимир Щербаков, которого в Госдуме называли «бенефициаром» кассовой реформы, найден мертвым в Лондоне. Об этом сообщает Republic со ссылкой на знакомого предпринимателя и его бывшего бизнес-партнера.
По словам одного из собеседников издания, Щербаков совершил самоубийство.
В лондонской полиции пока не смогли подтвердить смерть Щербакова.
В марте этого года Щербаков по запросу России объявили в международный розыск. Его заподозрили в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов.
Третьего июля стало известно, что МВД России закрыло дело о выводе более десяти миллиардов рублей за рубеж, в котором фигурировал экс-совладелец БВА-банка Владимир Щербаков, а также бизнесмены Константин Сергутин и Александр Домрачев. Как писали СМИ, следователи признали, что сделки были реальными.
Правоохранители считали, что Щербаков был руководителем этой группы, а помогал ему замглавы банка Константин Сергутин. Также следователи подозревали, что для преступной схемы Домрачев специально создал несколько фирм. Сообщалось, что компании закупали для ФГУП «Гознак» никелевый порошок и акриловую смолу, которые используются при производстве акцизных марок для алкоголя, в Сингапуре, но сначала поставляли их в страны Евросоюза, откуда по завышенной цене ввозили в Россию. Деньги, как говорили следователи, выводились в Сингапур под видом оплаты поставок через ряд московских банков.
При этом руководство Гознака заявляло об отсутствии ущерба и говорило, что довольно ценой и качеством товара.
Закон, который обязывает компании и частных предпринимателей переходить на кассовые аппараты, передающие сведения о продажах налоговикам онлайн, приняли в июле 2016 года. Депутат Госдумы Андрей Луговой утверждал, что Щербаков является выгодополучателем связанных между собой компаний, которые занимаются производством фискальных накопителей.
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