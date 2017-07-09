В результате беспорядков в Гамбурге пострадали около 500 полицейских

37 ордеров на арест выдано после столкновений с антиглобалистами в Гамбурге во время саммита G20 7-8 июля. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщил руководитель полицейской операции по обеспечению безопасности в городе Хартмут Дудде, пишет Stern.

Дудде отметил, что во время беспорядков пострадали в общей сложности 476 сотрудников полиции.

8 июля Deutsche Welle сообщала, что задержаны 102 человека. В полиции отметили, что протестующие закидывали стражей порядка камнями и бутылками.

6-7 июля в Гамбурге прошли акции протеста против саммита «Большой двадцатки». В них приняли участие свыше 10 тысяч человек, в том числе левые экстремисты. Безопасность во время G20 обеспечивали порядка 20 тысяч полицейских. Стражи порядка запросили подкрепление, когда поняли, что недооценили угрозу.