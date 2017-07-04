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В Петербурге горит АЭС
В Санкт-Петербурге загорелась плавучая АЭС «Академик Ломоносов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах города.
«Атомные реакторы на станции еще не установлены, топливо не загружено. Пожар в настоящее время локализован на площади 16 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет. Идет тушение», - заявил собеседник агентства.
Представители «Балтийского завода», на котором строится АЭС, опровергли сообщение о возгорании. Пресс-служба компании заявила, что произошло «задымление на набережной возле строящейся плавучей АЭС». Задымился сварочный аппарат. Радиационной безопасности ничто не угрожает.
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