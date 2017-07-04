В Петербурге горит АЭС

В Санкт-Петербурге загорелась плавучая АЭС «Академик Ломоносов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах города.

«Атомные реакторы на станции еще не установлены, топливо не загружено. Пожар в настоящее время локализован на площади 16 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет. Идет тушение», - заявил собеседник агентства.