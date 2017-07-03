Полицейский на Porsche сбил пенсионерку

В Московской области полицейский на автомобиле Porsche сбил 79-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Виновника аварии задержали сотрудники правоохранительных органов . Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«Женщина осталась жива, но получила различные телесные повреждения и была доставлена в больницу. А водитель иномарки далеко не уехал, его задержали полицейские. Как удалось выяснить, за рулем автомобиля находился следователь УМВД России по Подольску», - заявили в ведомстве.

Предположительно, в момент наезда полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл ночью 2 июля в деревне Поливаново. Начата служебная проверка, по итогам которой сотрудник полиции будет уволен. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.