Число погибших на озере Максим увеличилось до шести человек

В результате несчастного случая на озере в Челябинской области погибли шесть человек. «По нашим данным, шестеро утонувших и одного еще ищут», - приводит ТАСС слова источника на месте трагедии.

Накануне вечером лодка с детьми перевернулась на озере Максим в Челябинской области. 10-летняя девочка и двухлетний мальчик в утонули сразу, также утонули бросившиеся спасать детей двое взрослых.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что лодка с четырьмя детьми и одни взрослым была перегружена. По данным пресс- службы регионального управления МЧС, глубина водоема составляет от 1,5 до 6 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что тела двоих взрослых и одного ребенка продолжают искать спасатели.