МЧС: на опрокинувшейся в Челябинской области лодке не было спасательных жилетов

Об этом сообщает МЧС России по региону.

Отмечается, что водоём Маским, где произошёл инцидент, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках.

«В нарушение требований безопасности несколько человек всё же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Челябинской области создан оперативный штаб после гибели людей на водоёме.

2 июля в Чесменском районе Челябинской области опрокинулась алюминиевая лодка, на которой находились две семьи. Четыре человека погибли, троих разыскивают спасатели.

СК возбудил уголовное дело.