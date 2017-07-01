По факту гибели детей под колесами грузовика под Брянском начата проверка

Главное управление МВД России по Брянской области проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли два подростка, передает ТАСС . По данным ведомства, инцидент произошел в районе деревни Комягино Жирятинского района.

По предварительной информации, водитель фуры МАЗ потерял управление при входе в поворот и выехал на обочину, где находилась группа подростка. Два ребенка погибли, еще двое были госпитализированы.

Сообщается, что водитель фуры был отправлен на медицинскую экспертизу с целью установления его состояния. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее стали известно, что в Брянской области грузовой автомобиль въехал в остановку, на которой находились дети. Местная администрация окажет помощь семьям погибших и пострадавшим.