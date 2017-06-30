Итоги дня: как Москва пережила Потоп века

Ураган и сильный ливень, который синоптики анонсировали как «Библейский потоп», накрыл сегодня Москву и область. По непотвержденным данным, в результате непогоды в Московском регионе погибли от одного до пяти человек.

По сравнению с прошлым ураганом, в этот раз метеорологи были точны в своих прогнозах. Накануне появились сообщения, что интенсивные дожди обрушатся на Москву в пятницу около 15 часов и будут лить не переставая практически до позднего вечера.

В 14:00 с запада протянулась черная, как гематома, туча, а молнии стали бить прямо в самолеты. Сообщалось, что два пассажирских самолета были повреждены молнией на подлете к Москве. Всего за день задержаны почти две сотни рейсов.

Через некоторое время на столицу обрушился мощнейший ливень, равных которому не было последние полвека. Корреспондент телеканала «Звезда» составил краткий дайджест по прошедшему урагану.

СТРАСТИ ПО НЕНАСТЬЮ Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности Этот потоп заранее назвали ветхозаветным. Москвичи готовились к худшему, но природа все равно сумела удивить. Крупный град с ливнем обрушился на городские улицы. Так что сразу и не поймешь, что это - снежная лавина или селевой поток. БЕРЕГИСЬ В АВТОМОБИЛЕ Видимость на дорогах во время сильнейшего града и ливня близка к нулевой Сбылись желания москвичей, которые хотели на море, но так и не уехали в отпуск. Ливень с градом, гром и молнии в считанные мгновения превратили столичные улицы в безбрежный океан. Дворники не справлялись с потоками воды, даже когда машины стояли на месте. Двигаться в таких условиях было невозможно. Водители включали «аварийку» и просто стояли в ожидании, пока ураган пройдет. НОВАЯ ВОЛНА На улицах столицы зафиксированы десятки подтоплений Дороги были затоплены, а система ливневой канализации не справлялась. На одной из магистралей бил настоящий фонтан, хотя по идее вода должна уходить под землю.

ПРОРУБИТЬ ДОРОГУ Падающие деревья повредили десятки машин Водители едва уворачивались от падающих деревьев. Ведущему нашего канала Николаю Петрову пришлось прорубать себе дорогу с помощью мачете.

БЕЗ ДВИЖЕНИЯ Зафиксированы перебои в работе аэропортов и МЦК Были затоплены станции метро «Филевский парк» и «Парк Культуры». Из-за поваленного на контактную сеть дерева было приостановлено движение поездов по часовой стрелке московского центрального кольца. В аэропортах отменили десятки рейсов, а взлетная полоса в Шереметьево больше напоминала озеро.

СТИХИЯ НЕ УНИМАЕТСЯ Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в столице до 1 июля Штормовое предупреждение в Москве объявлено до трех часов утра 1 июля. Выходить на улицу все еще опасно.

К моменту написания материала погода установила два рекорда. Первый - по количеству осадков. Последний раз такой объем был зафиксирован в столице в 1923 году. Второй рекорд довольной ироничный: пятница стала самым жарким днем этого лета.