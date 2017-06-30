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Штраф за "непропуск" скорой повысят в 60 раз
Штраф за препятствование проезду машинам скорой помощи будет увеличен в 60 раз. Соответствующую инициативу одобрило правительство России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Помимо штрафа в 30 тысяч рублей, водителям, нарушившим данный закон, грозит лишение прав на 1,5-2 года. Впервые о возможном ужесточении наказания за препятствование проезду машинам скорой помощи, полиции, МЧС и иных экстренных служб города сообщалось в марте 2017 года. Ранее пресса неоднократно писала о случаях, когда автомобилисты не пропускали врачей на дороге. Часто такое поведение приводило к гибели пациентов. В настоящий момент штраф за препятствование проезду машине скорой помощи составляет 500 рублей и лишение прав на 1-3 месяца.
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