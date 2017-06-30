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Сбербанк пообещал вернуть ошибочно списанные средства в течение пяти дней

В работе Сбербанка произошел сбой
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Вечером 30 июня пользователи Twitter пожаловались на повторное списание Сбербанком средств по ранее проведённым операциям. В пресс-службе кредитной организации RNS сказали, что деньги будут возвращены в ближайшее время.
«Банк инцидент подтверждает, причина сбоя на стороне банка-эквайера. Системы Сбербанка работают в штатном режиме. Возврат излишне списанных средств будет осуществлён в течение пяти дней», — сказал представитель банка.
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Сбербанк России
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