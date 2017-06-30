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В Москве жестоко избили известную фигуристку
Фото: Дни.ру
Многократная призерка чемпионатов и кубков России по фигурному катанию Татьяна Есич подверглась нападению. Ее избил житель Москвы, заподозрив в воровстве.
Началось с того, что 42-летний Аркадий пригласил 27-летниюю Татьяну в гости. Сделал он это, чтобы расправиться с девушкой.
Когда фигуристка зашла в комнату, мужчина схватил ее за шею и бросил в угол, а затем жестоко где избил. В результате с переломом ребра, ушибами головы и грудной клетки несчастную доставили в больницу, передает Life.ru.
Выяснилось, что мужчина набросился на девушку, поскольку подумал, будто она украла у него деньги. Примечательно, что Аркадий и Татьяна дружили с детства. А в последнее время он ухаживал за спортсменкой. Отметим, Татьяна Есич является призером чемпионатов России по фигурному катанию 2005-2007 годов.
Напомним, в июне ресторане Erwin на Кутузовском проспекте на западе Москвы на известного адвоката Руслана Подгорного набросился мужчина и несколько раз ударил его. Юрист позвал на помощь сотрудников заведения, и те вызвали на место наряд полиции и скорую помощь.
Как писали Dni.Ru, преступление из-за денег совершил 52-летний житель одной из деревень Никольского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к соседке, чтобы занять на новую порцию водки. Она отказала, и между ними завязалась ссора. Мужчина избил женщину палкой, от полученных повреждений она скончалась на месте.
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