В Москве жестоко избили известную фигуристку

Многократная призерка чемпионатов и кубков России по фигурному катанию Татьяна Есич подверглась нападению. Ее избил житель Москвы, заподозрив в воровстве.

Началось с того, что 42-летний Аркадий пригласил 27-летниюю Татьяну в гости. Сделал он это, чтобы расправиться с девушкой.

Когда фигуристка зашла в комнату, мужчина схватил ее за шею и бросил в угол, а затем жестоко где избил. В результате с переломом ребра, ушибами головы и грудной клетки несчастную доставили в больницу, передает Life.ru.

Выяснилось, что мужчина набросился на девушку, поскольку подумал, будто она украла у него деньги. Примечательно, что Аркадий и Татьяна дружили с детства. А в последнее время он ухаживал за спортсменкой. Отметим, Татьяна Есич является призером чемпионатов России по фигурному катанию 2005-2007 годов.

Напомним, в июне ресторане Erwin на Кутузовском проспекте на западе Москвы на известного адвоката Руслана Подгорного набросился мужчина и несколько раз ударил его. Юрист позвал на помощь сотрудников заведения, и те вызвали на место наряд полиции и скорую помощь.