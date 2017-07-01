Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в результате непогоды в Москве.



Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.



"В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.



Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Жертвой стихии в Москве стал один человек, он погиб от удара молнии. "Число погибших не увеличилось", - сказал источник.