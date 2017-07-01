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ТАСС

Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 16 человек

Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось
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Шестнадцать человек пострадали в результате непогоды в Москве.
Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
"В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Жертвой стихии в Москве стал один человек, он погиб от удара молнии. "Число погибших не увеличилось", - сказал источник.
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