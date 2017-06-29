Главные события у вас в почте
Участницу паблика "Вписки Москвы" изнасиловали на встрече
В Москве подписчицу группы «ВКонтакте» «Вписки» изнасиловал хозяин одной из квартир. Об этом сообщает портал LIFE.
В квартире, где произошло преступление, предполагалась вечеринка, однако девушку Анастасию П. ждал лишь владелец жилья. Пострадавшая написала заявление в полицию. В группе «Вписки» пользователи социальной сети ищут возможности переночевать дома у незнакомых людей. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски насильника и устанавливают все детали произошедшего.
Оставить комментарий