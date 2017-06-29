Максакова рассказала о заказчиках убийства Вороненкова

По ее словам, убийство было совершено не по политическим причинам.

«Путину не нужно было это убийство», - отметила Максакова.

По ее мнению, заказчиками убийства экс-депутата могут быть российские криминальные авторитеты, которые связаны с обнальщиками из Днепропетровска.

«След идет к российским криминальным авторитетам, которые «крышуются» вот теми самыми людьми, о которых я говорю», — рассказала Максакова.

Экс-депутат Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева возле его отеля «Премьер-палас». В перестрелке также был ранен его телохранитель.

В киевской полиции убийство назвали заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.