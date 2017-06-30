В Башкирии акушер отправил в кому новорожденного младенца

В городе Дюртюли республики Башкортостан новорожденный ребенок пострадал в результате ошибки акушера, передает "Московский комсомолец" . В момент рождения младенец слишком долго пробыл в родовых путях и впал в кому.

Издание сообщает, что женщину наблюдали в больнице Уфы. Медики заключили, что плод развивается нормально. Однако рожать женщина решила по месту прописки – в городе Дюртюли.

В местной клинике ее сразу же поместили в отделение патологии, не сделав УЗИ. Женщине стали колоть димедрол и ношпу, чтобы снять постоянные боли. Позднее врачи приняли решение стимулировать схватки для скорейшего рождения. Во время процедуры стимуляции женщина чувствовала себя плохо и даже падала в обморок.

В кесаревом сечении женщине отказали, а перед родами не провели УЗИ. Ребенок родился очень крупным и застрял в родовых путях. Без кислорода новорожденный провел около часа.

После рождения ребенок сразу же оказался в реанимации с диагнозом: асфиксия тяжелой степени. В результате малыш оказался в коме третьей степени. При этом у него повреждены все части мозга, кроме мозжечка, что говорит о том, что самостоятельно малыш сможет разве что открывать и закрывать глаза.