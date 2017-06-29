СМИ: украинские выпускники угнали автобус и разгромили кладбище под Черкассами

На Украине в Черкасской области четверо молодых людей после выпускного в школе угнали автобус "Богдан" и разгромили кладбище. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что выпускники были в нетрезвом состоянии.

Возле села Трушовцы Чигиринского района они не справились с управлением и маршрутка въехала на кладбище. По оценке правоохранительных органов , в результате было повреждено шесть могил.

После ДТП молодые люди пытались сжечь автобус, но огонь потушил проезжавший дальнобойщик.

В настоящее время полицейские задержали двоих выпускников, еще двое разыскиваются.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного завладения транспортным средством и умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Нарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.