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СМИ: украинские выпускники угнали автобус и разгромили кладбище под Черкассами
На Украине в Черкасской области четверо молодых людей после выпускного в школе угнали автобус "Богдан" и разгромили кладбище. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что выпускники были в нетрезвом состоянии.
Возле села Трушовцы Чигиринского района они не справились с управлением и маршрутка въехала на кладбище. По оценке правоохранительных органов, в результате было повреждено шесть могил.
После ДТП молодые люди пытались сжечь автобус, но огонь потушил проезжавший дальнобойщик.
В настоящее время полицейские задержали двоих выпускников, еще двое разыскиваются.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного завладения транспортным средством и умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Нарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
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