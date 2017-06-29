Австралийского кардинала обвинили в сексуальных домогательствах

Главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам, австралийскому кардиналу Джорджу Пеллу предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах. Они были выдвинуты на основании нескольких исковых заявлений, передает РИА Новости

Пелл предстанет перед судом в Мельбурне 18 июля. Расследование заявлений о причастности кардинала к растлению несовершеннолетних ведется уже в течение года. Сам священнослужитель все обвинения называет ложными.

Обвинения в адрес Пелла затрагивают период с 1970-х по 1990-е.