Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в толпу пешеходов. Инцидент произошёл в районе вокзала Кингс-Кросс. Об этом сообщает таблоид Daily Star

В результате наезда пострадал как минимум один человек, он был госпитализирован. Автомобиль, выскочивший на тротуар, врезался в стену кафе. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Власти Соединённого Королевства не рассматривают случившееся как теракт. 18 июня в Лондоне фургон въехал в толпу людей у мечети. В результате наезда погиб один человек, еще восемь человек получили травмы. Водитель грузовика был задержан, им оказался 48-летний мужчина.