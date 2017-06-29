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Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Лондоне
Фото: Twitter
В Лондоне автомобиль въехал в толпу пешеходов. Инцидент произошёл в районе вокзала Кингс-Кросс. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
В результате наезда пострадал как минимум один человек, он был госпитализирован. Автомобиль, выскочивший на тротуар, врезался в стену кафе. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Власти Соединённого Королевства не рассматривают случившееся как теракт. 18 июня в Лондоне фургон въехал в толпу людей у мечети. В результате наезда погиб один человек, еще восемь человек получили травмы. Водитель грузовика был задержан, им оказался 48-летний мужчина.
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