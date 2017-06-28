Девушка экс-солиста «Иванушек» рассказала о его состоянии

Девушка экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева рассказала, что он попал в больницу и находится в критическом состоянии, передает сайт kp.ru.

«Это правда. Олег находится в больнице — диагноз двусторонняя пневмония легких с осложнениями. Он в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких)», — сообщила Александра Куцевол.