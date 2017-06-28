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В ЛНР опубликовали жуткие кадры с места расправы ВСУ над ополченцами (18+)
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР опубликовала кадры с места расправы, которую украинские силовики учинили над ополченцами. Нападение ВСУ совершили 24 июня на Бамутской трассе, когда ополченцы доставляли продовольствие личному составу. В результате нападения были зверски убиты два человека, еще четверо были взяты в плен, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Фото: РЕН ТВ
Расправу ВСУ совершили с помощью ножей. На теле каждого погибшего ополченца были обнаружены более десятка ран.
По данным Народной милиции, похищенные ополченцы находятся в плену. СБУ пытается заставить их признаться, что они якобы являются российскими военными. Кроме этого, семьи попавших в плен людей сообщили о поступающих в их адрес угрозах. Они заявили, что от них требуют приехать на территорию Украины и подтвердить, что плененные бойцы имеют гражданство РФ.
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