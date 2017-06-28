В ЛНР опубликовали жуткие кадры с места расправы ВСУ над ополченцами (18+)

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР опубликовала кадры с места расправы, которую украинские силовики учинили над ополченцами. Нападение ВСУ совершили 24 июня на Бамутской трассе, когда ополченцы доставляли продовольствие личному составу. В результате нападения были зверски убиты два человека, еще четверо были взяты в плен, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Расправу ВСУ совершили с помощью ножей. На теле каждого погибшего ополченца были обнаружены более десятка ран.