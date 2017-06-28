Рузанна Туко, которая рассказала о «фальшивой» медалистке

Дочь чиновницы в Тахтамукайском районе Адыгеи заслуженно получила золотую медаль в школе. К такому выводу пришли специалисты министерства образования республики. Об этом сообщается на сайте ведомства

«Специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе и сочли оценки учащихся заслуженными», – говорится в сообщении.