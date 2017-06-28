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Разрешен скандал с "фальшивой" медалисткой в Адыгее
Рузанна Туко, которая рассказала о «фальшивой» медалистке
Фото: ВКонтакте
Дочь чиновницы в Тахтамукайском районе Адыгеи заслуженно получила золотую медаль в школе. К такому выводу пришли специалисты министерства образования республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе и сочли оценки учащихся заслуженными», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ученики тахтамукайской школы №1 получили аттестаты с задержкой из-за проверки. 21 июня медалистка Рузанна Туко заявила во время торжественной речи, что на одной сцене со всеми находится человек, «который ни разу в течение года не ответил ни по одному уроку, и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении». Выпускница подразумевала Заиру Паранук, чья мать занимала должность главы управления образования Тахтамукайского района. В ходе проверки выяснилось, что чиновница нарушила закон «О противодействии коррупции», так как находилась вне аудитории на том же пункте проведения ЕГЭ, где сдавала тест её дочь. Женщина была уволена. Заира Паранук добровольно сдала золотую медаль. Рузанна Туко – обладатель премий президента России и главы Республики Адыгея, дипломант Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», имеет награды Союза композиторов России.
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