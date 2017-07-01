В аэропортах Москвы задерживаются сотни рейсов



Более 200 рейсов задержаны в московских аэропортах, следует из данных сервиса " Яндекс . Расписания" на 10.20 утра.



В Домодедово задержаны 104 рейса, отменены 13. В Шереметьево задержаны 93 рейса, отмен нет. Во Внуково отменен один рейс.

Накануне Москву накрыл сильный шторм. Многие самолеты были вынуждены уходить на второй круг и на запасные аэродромы. Одну из взлетных полос аэропорта "Шереметьево" затопило. По информации погодного центра "Фобос", ливень принес 90% месячной нормы осадков. В Москве жертвой катаклизма стал один человек.