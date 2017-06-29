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Очевидцы сняли НЛО над Челябинском
В Челябинске в районе Чурилово местные жители сняли на телефон странный объект. В ночном небе над жилыми домами зависла светящаяся точка. Видеозапись доступна на YouTube-канале «Чрезвычайные Новости».
Позже авторы видео догадались, что неизвестный светящийся объект в небе не является НЛО. Это был всего лишь свет строительного крана.
Ранее в июне НЛО заметили амурчане в Зейском районе. «Летающая тарелка» остановилась в небе над вахтовым поселком Пионер.
Также НЛО был замечен в Снежинске. В ночь с 31 мая на 1 июня в небе появился сферический объект.
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