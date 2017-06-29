Очевидцы сняли НЛО над Челябинском

В Челябинске в районе Чурилово местные жители сняли на телефон странный объект. В ночном небе над жилыми домами зависла светящаяся точка. Видеозапись доступна на YouTube-канале «Чрезвычайные Новости».

Позже авторы видео догадались, что неизвестный светящийся объект в небе не является НЛО. Это был всего лишь свет строительного крана.

Ранее в июне НЛО заметили амурчане в Зейском районе. «Летающая тарелка» остановилась в небе над вахтовым поселком Пионер.

Также НЛО был замечен в Снежинске. В ночь с 31 мая на 1 июня в небе появился сферический объект.