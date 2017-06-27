В Санкт-Петербурге спасатели извлекли тело подростка из Невы. Ребёнка в реке утопил его знакомый. Об этом сообщает портал NEWS-R

Инцидент произошёл 22 июня. В день смерти дети играли на набережной реки. Один из подростков столкнул мальчика в реку с бетонной плиты. Сотрудникам полиции виновник трагедии заявил, что сделал это «в шутку». Подростки пытались вытащить мальчика на берег, но не смогли этого сделать. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».