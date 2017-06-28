В Краснодарском крае выпал пятисантиметровый град

В Мостовском районе Краснодарского края выпал град диаметром до 5 см, сообщает пресс-служба регионального МЧС

"От оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовской район поступила информация о том что, в Псебайском городском поселении (пос. Перевалка, пос. Бурный) прошли осадки в виде града диаметром около 50 мм", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что администрация района организовала работу комиссий для установления ущерба, причиненного погодным явлением.