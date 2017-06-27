Российский контрактник попал в плен к украинцам

Украинские военные взяли в плен российского военнослужащего Виктора Агеева . Военный билет и паспорт мужчины опубликовала журналистка телеканала ICTV Юлия Кириенко в своём аккаунте в Facebook.

«Виктор приехал воевать к нам из России. Приехал зарабатывать на убийстве наших ребят на Востоке. Виктору для этого выделили пулемет. Виктор не очень умел с него стрелять. И когда пришлось - растерялся. Что и сыграло на руку нашим ребятам. Теперь Виктор у нас. И не только он», - написала Кириенко.

По данным ряда СМИ, Агеев родился в 1995 году и выполнял на Украине разведывательное задание. В плен военнослужащий попал 24 июня рядом с селом Желобок Славяносербского района Луганской области. В плен Агеев попал во время боя между военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Мама пленного и его друзья заявили, что в марте 2017 года Агеев остался служить в армии по контракту.

Ранее сообщалось, что во время боя с разведгруппой ЛНР был убит командир отряда Александр Щербак, которого украинские журналисты называли «кадровым российским офицером». Кроме того, украинским военнослужащим удалось пленить четверых ополченцев, одним из которых оказался 22-летний российский гражданин.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.