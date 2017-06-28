Взорванный в Киеве «героический спецназовец» больше похож на мародера



«Полковник Шаповал... был командиром подразделения глубинной разведки и обеспечивал доказательства причастности России к вооруженной агрессии против Украины». Такими словами в Киеве описывают сферу деятельности взорванного на одной из городских улиц украинского офицера. Чем на самом деле занимался полковник и какие версии его убийства наиболее убедительны? География резонансных убийств в украинской столице расширилась. Если Денис Вороненков Павел Шеремет были убиты в центре города, то машина полковника Максима Шаповала была взорвана в Соломенском районе – в окрестностях главного вокзала Киева. Минобороны Украины быстро подтвердило сообщения СМИ о том, что погибший – именно Шаповал. Этот силовик, скромно названный «сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны», по данным СМИ, командовал спецназом военной разведки.



К слову заметим, что агентство УНИАН, одним из первых сообщившее о гибели Шаповала, допустило характерную опечатку, перепутав украинское ГУР с российской военной разведкой ГРУ («спецназовцы ГРУ на Донбассе», как известно, - традиционный пропагандистский жупел украинских СМИ).

«Благодаря Шаповалу Украина обосновала позицию в Гааге»



Ближе к вечеру источник в украинских силовых структурах выдал версию, выгодную Киеву. «Полковник Шаповал... был командиром подразделения глубинной разведки и обеспечивал доказательства причастности России к вооруженной агрессии против Украины», - сообщил источник порталу LB.ua. Анонимный силовик утверждал: именно благодаря полковнику Шаповалу «Украина обосновала свою позицию в Гааге о причастности России к вооруженной агрессии».





Первым о «русском следе» предсказуемо заговорил депутат Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко . Он заявил: за убийствами Шаповала, Шеремета, полковника Александра Хараберюша (чей автомобиль был взорван в Мариуполе), и за покушением, которое якобы пережил сам нардеп Геращенко, стоит «российский террористический центр», засылающий «киллеров и диверсантов на украинскую территорию».

Главная военная прокуратура Украины пока не обозначила основную версию – но, судя по заявлениям анонимных источников, «месть России за глубинную разведку» становится лейтмотивом.



«Зона АТО» находится в «зоне ответственности» мародеров в погонах



Описывая «подвиги» Шаповала в «зоне АТО», источник LB.ua подчеркивает: полковник непосредственно принимал участие «не только в планировании, но и в проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл оккупированных территорий». Под которыми в Киеве подразумевают Донецкую и Луганскую народные республики.





Агентство Regnum со ссылкой на украинских журналистов, передавших порталу эту информацию, уточняет: рейды подразделения ГУР, которым командовал Шаповал, были скорее мародерскими, чем разведывательными. Максим Шаповал, командир военной части №2245, при Януковиче служил в Управлении госохраны и Службе безопасности президента. После Майдана получил повышение и участвовал в «антитеррористической операции». В частности, в мае 2014 года, после штурма Донецкого аэропорта, полковник и его подчиненные устроили «рейд» на территории, занятой украинскими силовиками – объектами, как утверждается, были банкоматы и дорогие магазины. Полковнику ГУР также приписывают торговлю оружием.

О мародерстве представителей украинских спецслужб говорят и по ту сторону линии соприкосновения.





СБУ , ГУР и прочие контролируют огромные потоки денежных средств, контрабанды. И контролируют абсолютно не скрываясь, потому что так называемая «зона АТО» - их зона ответственности», - подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин. «То есть они – СБУ и ГУР являются полноправными хозяевами в рамках действия военно-гражданских администраций и в рамках закона об антитеррористической операции, который сейчас действует», - добавил он.

Соответственно, в смерти Шаповала следует искать финансовый интерес, полагает Пургин: «разборки» из-за добычи, либо попытку «хунты» окоротить ГУР, СБУ и другие спецорганы.



Гибель полковника Шаповала заставило вспомнить не только об «опасных связях» украинских силовиков, но и о другом резонансном убийстве.



Связь с делом Вороненкова





Агентство УНН сообщило: непосредственный подчиненный погибшего полковника Максима Шаповала руководил охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в центре Киева в марте. Об этом агентству сообщил источник в Минобороны. Ранее о том, что Вороненкова охраняла «одна из украинских спецслужб», говорил и генпрокурор Украины Юрий Луценко

Ввозможность связи двух криминальных эпизодов не следует сбрасывать со счетов. Следует принять во внимание как криминальный след, тянувшийся за Вороненковым из России, так и наиболее вероятную, криминальную, подоплеку его убийства (которое не смогли предотвратить «сотрудники одной из спецслужб», приставленные охранять Вороненкова).





Также можно напомнить о том, что после всех заявлений о «организованном Россией убийстве» в деле Вороненкова все чаще стали возникать украинские националисты. Киллером, застреленным на месте (и следовательно, не могущим дать показания), оказался бывший боец батальонов «Азов» и «Донбасс» Павел Паршев. Его предполагаемый подельник, который скрывается от следствия, Ярослав Левенец также входил в националистическую организацию «Трезуб» Дмитрия Яроша – экс-лидера «Правого сектора». Другой подозреваемый в соучастии – Ярослав Тарасенко по кличке «Физрук», руководил организацией «Правого сектора» в Павлограде.

Директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин считает, что среди многочисленных версий случившегося самой правдоподобной может быть о внутриукраинских разборках. «Это могут быть как «разборки» политического характера, так и «терки» внутри силового сообщества Украины», - сказал Стоякин газете ВЗГЛЯД. Собеседник напомнил, что Шаповал – не первый представитель украинских спецслужб, погибших в последнее время.