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Сегодня
, 21:38
РЕН ТВ
СМИ сообщили о взрыве в автобусе в Париже
Фото:
РЕН ТВ
В Сети появилось фото с места инцидента.
О жертвах и раненых информации пока нет.
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В мире
Происшествия
Франция
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