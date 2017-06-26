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РЕН ТВ

СМИ сообщили о взрыве в автобусе в Париже

В Париже прогремел взрыв в автобусе
Фото:
В Сети появилось фото с места инцидента.
О жертвах и раненых информации пока нет.
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В мире Происшествия Франция
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