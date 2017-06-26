ФАС проверит цены в московских аэропортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении сетей ресторанов Burger King, «Шоколадница» и «Му-Му» за установление ими высоких цен на продукты в аэропортах Московской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, ФАС обнаружила признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке розничной торговли и оказания услуг по общественному питанию в аэропортах (п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции»).

Поводом для возбуждения дел стали поступившие в ФАС жалобы граждан. Как выяснила антимонопольная служба, ООО «Бургер Рус», ООО «Галерея-АЛЕКС» (сеть кофеен «Шоколадница») и ООО «Мастер Франчайзинг Групп» (сеть кафе «Му-Му») завысили цены на продукты в аэропортах Домодедово и Жуковский.