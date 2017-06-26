«Пьяная девочка»: пострадавшую в столичной стрельбе признали нетрезвой

Девушка, пострадавшая в перестрелке в московской коммунальной квартире, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют результаты медицинской экспертизы. Об этом сообщает портал LIFE

16-летняя девочка была ранена тремя пулями из травматического пистолета. Стрелок заявил, что применил оружием в целях самообороны, так как подросток набросилась на него. В результате инцидента у девушки оказалась сломана стопа и повреждено плечо. Кроме того, в область колена пострадавшая была ранена из огнестрельного оружия.

В ночь с 25 на 26 июня мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по детям 16, 12 и 10 лет. Инцидент произошёл на Нагатинской улице. Все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами. В начале 2017 года девушку уже задерживали за нанесение телесных повреждений мужчине без определённого места жительства.