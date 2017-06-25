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В Британии автомобиль въехал в толпу мусульман
В Британии автомобиль въехал в толпу пешеходов близ спортивного центра в Ньюкасле. Пять человек получили ранения. О ЧП сообщает BBC.
Это случилось сегодня около 9 утра по местному времени, рядом со студенческим спортивным центром Вестгейт.
Очевидцы говорят, что потерпевшие – мусульмане, отмечавшие праздник Ураза-байрам.
The moment a car ploughed into pedestrians after Eid prayers in Newcastle (West road) pic.twitter.com/GscDSQLuDd— Harris (@MrHarrisAhmed) 25 июня 2017 г.
Полиция заявила, что начала расследование, чтобы установить причины произошедшего. Пока нет уверенности, что инцидент связан с террором.
По сообщениям британских силовиков, сразу после ДТП была задержана 42-летняя женщина. Ее допрашивают в участке
По сообщению Sky News, шесть человек госпитализированы, среди них трое детей.
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