В Британии автомобиль въехал в толпу мусульман

В Британии автомобиль въехал в толпу пешеходов близ спортивного центра в Ньюкасле. Пять человек получили ранения. О ЧП сообщает BBC

Это случилось сегодня около 9 утра по местному времени, рядом со студенческим спортивным центром Вестгейт.

Очевидцы говорят, что потерпевшие – мусульмане, отмечавшие праздник Ураза-байрам.

The moment a car ploughed into pedestrians after Eid prayers in Newcastle (West road) pic.twitter.com/GscDSQLuDd— Harris (@MrHarrisAhmed) 25 июня 2017 г.

Полиция заявила, что начала расследование, чтобы установить причины произошедшего. Пока нет уверенности, что инцидент связан с террором.

По сообщениям британских силовиков, сразу после ДТП была задержана 42-летняя женщина. Ее допрашивают в участке