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СК проверяет сообщения о незаконной выдаче золотой медали в Адыгее
Представители Следственного управления Следственного комитета по Адыгее сообщили о начале проверки по факту сообщений о незаконной выдаче золотой медали в одной из школ в Тахтамукайском районе, сообщается на официальном сайте ведомства.
"Следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося", - сообщили в СК.
По словам информированного источника, директору школы был объявлен выговор, ученики выпускного класса не получили аттестаты до завершения проверки министерства образования и науки Адыгеи, передает "Интерфакс". Четверо медалистов все еще ждут своих аттестатов.
Ранее сообщалось, что в Адыгее дочь чиновницы вернула школьную медаль после обвинений выпускницы.
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