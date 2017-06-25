СК проверяет сообщения о незаконной выдаче золотой медали в Адыгее

Представители Следственного управления Следственного комитета по Адыгее сообщили о начале проверки по факту сообщений о незаконной выдаче золотой медали в одной из школ в Тахтамукайском районе, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося", - сообщили в СК.

По словам информированного источника, директору школы был объявлен выговор, ученики выпускного класса не получили аттестаты до завершения проверки министерства образования и науки Адыгеи, передает "Интерфакс". Четверо медалистов все еще ждут своих аттестатов.

Ранее сообщалось, что в Адыгее дочь чиновницы вернула школьную медаль после обвинений выпускницы.